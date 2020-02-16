КП Беларусь
Лукашенко показал, как стреляет из винтовки
На видео президент Беларуси передвигается на лыжах, а потом стреляет из винтовки
Александр Лукашенко показал, как стреляет из винтовки. Фото: телеграм-канал "Пул первого".
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У Александра Лукашенко 16 февраля выдался насыщенный день.
С утра он вместе со своей командой провел лыжную тренировку в спорткомплексе «Раубичи». В лыжном костюме на трассе заметили и пресс-секретаря Александра Лукашенко, у которой сегодня день рождения, сообщает телеграм-канал «Пул первого».
Во время тренировки Александр Лукашенко не только передвигался на лыжах, но и стрелял из винтовки.
Напомним, 26 февраля в «Раубичах» стартует Чемпионат Европы по биатлону. Так что президент и трассу осмотрел, и тренировку провел и наверняка Наталью Эйсмонт с днем рождения поздравил.
Как Лукашенко из винтовки стреляет?.Видео: телеграм-канал "Пул первого"