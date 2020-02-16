В Ивановском районе двое мужчин погибли во время пожара. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Когда жилой дом полыхал огнем, один мужчина находился на кровати, второй - на полу

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Там их и нашли специалисты, когда пожар был потушен.

К сожалению, трагедию не смогли предотвратить. Двое мужчин, 1975-го и 1969-го года рождения, погибли во время пожара в Ивановском районе 15 февраля, сообщает brest.mchs.gov.by.

В МЧС сообщение о пожаре пришло без десяти восемь вечера.

Пожар вспыхнул в деревне Сычево на улице Комсомольской.

Когда специалисты прибыли на место жилой дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась.