2020-02-16T16:55:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивановском районе двое мужчин погибли во время пожара

Когда жилой дом полыхал огнем, один мужчина находился на кровати, второй - на полу
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Ивановском районе двое мужчин погибли во время пожара.В Ивановском районе двое мужчин погибли во время пожара.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Там их и нашли специалисты, когда пожар был потушен.

К сожалению, трагедию не смогли предотвратить. Двое мужчин, 1975-го и 1969-го года рождения, погибли во время пожара в Ивановском районе 15 февраля, сообщает brest.mchs.gov.by.

В МЧС сообщение о пожаре пришло без десяти восемь вечера.

Пожар вспыхнул в деревне Сычево на улице Комсомольской.

Когда специалисты прибыли на место жилой дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси в понедельник, 17 февраля: ветрено и неожиданно тепло
В Ивановском районе двое мужчин погибли во время пожара
Лукашенко показал, как стреляет из винтовки
В Бресте водитель BMW разнес проспект Машерова: повредил 11 пролетов забора и 4 дорожных знака
Александр Лукашенко проверил подготовку спорткомплекса «Раубичи» к чемпионату Европы по биатлону
Витеблянин в 2019 году 17 раз привлекался за езду без техосмотра и заплатил за это 1200 рублей
Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в матче КХЛ
Берегите уши! В Гродненском парке зеленый рояль поет репертуар Стаса Михайлова
Заправки в Гродненской области не доливали бензин покупателям
Белорусские таможенники конфисковали больше тонны ядовитой «омывайки» из России
Пьяный водитель в Минске вез жену и троих детей. Его задержали
Следственный комитет выясняет, как младенец из Пинска заразился ВИЧ-инфекцией
В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса
Путешественникам в Евросоюз запретили брать в дорогу яблоко, апельсин или горсть ягод
Весна пришла? В Беларуси 16 февраля будет до 9 градусов тепла
От коронавируса в Китае умерли 1523 человека, зараженных - почти 64 тысячи
Макей: "Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то"
В Лиде пьяный бесправник угнал у мамы служебную Renault и всю «покоцал»