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В Ивановском районе двое мужчин погибли во время пожара
Когда жилой дом полыхал огнем, один мужчина находился на кровати, второй - на полу
В Ивановском районе двое мужчин погибли во время пожара.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Там их и нашли специалисты, когда пожар был потушен.
К сожалению, трагедию не смогли предотвратить. Двое мужчин, 1975-го и 1969-го года рождения, погибли во время пожара в Ивановском районе 15 февраля, сообщает brest.mchs.gov.by.
В МЧС сообщение о пожаре пришло без десяти восемь вечера.
Пожар вспыхнул в деревне Сычево на улице Комсомольской.
Когда специалисты прибыли на место жилой дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась.