2020-02-16T18:03:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси в понедельник, 17 февраля: ветрено и неожиданно тепло

Синоптики прогнозируют усиление ветра и до 12 градусов тепла
Сергей ДЕМИДОВ
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Погода в Беларуси в понедельник, 17 февраля: ветрено и неожиданно тепло.Погода в Беларуси в понедельник, 17 февраля: ветрено и неожиданно тепло.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Для февраля в Беларуси в понедельник ожидается неожиданно тепло.

Синоптики прогнозируют, что 17 февраля, столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла. Испортить настроение скептикам может лишь сильный ветер, порывы которого застигнут мерзляков врасплох.

Ожидается, что ветер может достигать 20 метров в секунду, сообщает pogoda.by.

А еще стоит захватить с собой зонтики – хоть вероятность осадков 30-40 %, мы помним, что прогноз зачастую дело неблагодарное и лучше все же перестраховаться.

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Погода в Беларуси в понедельник, 17 февраля: ветрено и неожиданно тепло
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