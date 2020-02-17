В Гомеле спасатели вытащили из озера тонущую собаку: посмотрите, как они это сделали

Собака провалилась в полынью и не смогла сама выбраться

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Гомельские спасатели 15 февраля вызволили собаку. Это произошло на озере Любенское.

Звонок в службу спасения поступил вечером, около половины седьмого. Звонивший рассказал, что в полынью на озере провалилась собака. Пес пытался выбраться из воды, но у него ничего не получалось.

- Когда спасатели прибыли на вызов, оказалось, что собака тонет в 15 метрах от берега. Ширина озера Любенское 40 метров, глубина - от 3 до 6 метров, - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Собаку вытаскивали из полыньи при помощи спасательной доски и веревки. Сотрудник в специальном костюме добрался по льду до края полыньи и спас животное. Замерзшему и обессилевшему псу оказали помощь.