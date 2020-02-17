В Барановичах определили самый короткий брак: супруги развелись через 40 дней

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Самый короткий брак в прошлом году в Барановичах продлился всего 40 дней, пишет intex-press со ссылкой на отдел загс Барановичского горисполкома. Всего в 2019 году в Барановичах решили развестись по взаимному согласию 169 пар, но 12 помирились и передумали. Еще 7 пар в назначенный день не пришли разводиться - наверное, тоже помирились. Всего же на основании судебных решений в райцентре распалась 481 семья - на 38 больше, чем в 2018 году.

Разводятся в основном 38-летние мужчины и 36-летние женщины. Самый короткий брак пара заключила 10 октября, а уже 20 ноября супруги принесли заявление о разводе. Правда, «рекорд» этот - местного значения. Чтобы претендовать на звание самых быстро разведшихся молодоженов, нужно разругаться прямо на свадебной вечеринке. Как, например, американцы Скотт Мак-Ки и Виктория Андерсон. Эта пара побежала разводиться через 90 минут после того, как обменялась кольцами.