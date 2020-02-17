«Держал за руки, пока не приехали спасатели». Мужчина в Сенненском районе не дал утонуть другу

Мужчина держал за руки товарища, провалившегося в эту полынью, пока не приехали спасатели. Фото: МЧС.

Изменить размер текста: A A

15 февраля в Сенненском районе едва не утонул мужчина. Это произошло около деревни Новое Село на озере Новосельское.

- О том, что на озере тонет мужчина, спасателям сообщили из РОВД. Мужчина провалился под лед на расстоянии 20 метров от берега. Сотрудники МЧС спасли его с использованием конца Александрова, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Оказалось, 67-летний мужчина вышел на озеро по льду, чтобы порыбачить, и провалился. Это увидел его товарищ, позвонил в милицию, подобрался по льду к тонущему и держал его за руки, пока не приехали спасатели. Мужчина госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение», его жизни ничто не угрожает.