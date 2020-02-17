Убегал от милиции и разбился насмерть. Как в выходные ГАИ ловила пьяных за рулем

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В выходные за управление автомобилем в пьяном виде в Беларуси задержали 141 человека, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Так, в пятницу вечером в Барановичском районе в деревне Кунцевичи поймали 44-летнего таксиста, который, выпив, сел за руль, чтобы доехать до дома. У него обнаружили 3,2 промилле алкоголя. В субботу, 15 февраля, 38-летний мужчина на BMW неподалеку от Пружан не справился с управлением, съехал в кювет и несколько раз перевернулся. По предварительной информации, он не был пристегнут. Водителя достали из покореженного авто спасатели, он был без сознания. В крови у мужчины нашли 1,4 промилле алкоголя.

В тот же день вечером в Минском районе погоня за предположительно нетрезвым водителем закончилась трагически. В поселке Колодищи сотрудники Департамента охраны увидели «Ниссан», который ехал, виляя из стороны в сторону, и время от времени выруливал на встречную. Водитель попытался скрыться от милиции, но на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет. Автомобиль ударился в дерево. Водитель погиб на месте.