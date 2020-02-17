Американская инспекция проверяет белорусских военных

Проверка пройдет в одной из воинских частей

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17 февраля начала работу инспекционная группа США, которая проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных сил Беларуси. Инспекция продлится до 20 февраля, сообщает пресс-служба МВД. В составе группы также представители Великобритании и Канады.

- Цель инспекции - подтвердить соответствие наличия на проверяемом объекте контроля вооружений и военной техники их уведомленному количеству, - сообщили в МВД.

В то же время в соответствии с положениями Договора по открытому небу с 17 по 21 февраля планируется проведение наблюдательного полета совместной наблюдательной миссией США, Литвы и Эстонии над территориями группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации на шведском самолете наблюдения SAAB-340 с целью контроля военной деятельности.