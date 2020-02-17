Белорусский дальнобойщик вез по Австрии опасный груз с 50 нарушениями

Водитель вообще не имел права садиться за руль - он не был обучен перевозкам опасных грузов

Изменить размер текста: A A

Грузовик с опасным грузом задержали в субботу, 15 февраля, в округе Мистельбах земли Нижняя Австрия. За рулем фуры был 44-летний дальнобойщик из Беларуси. Историю рассказывает abw.by со ссылкой на австрийскую полицию.

Грузовик с типографскими красками, растворами смол и легковоспламеняющимися жидкостями (все это относится к категории опасных грузов) двигался в Вену по трассе А5. Груз не был маркирован как надо и был закреплен ненадлежащим образом. Всего австрийские полицейские нашли в общей сложности 30 нарушений правил перевозки опасных грузов и 20 нарушений социального законодательства.

Оказалось, что белорусский водитель вообще не имел права садиться за руль этого грузовика - у него не было сертификата о прохождении обучения по перевозке опасных грузов. Мужчину отстранили от управления и обязали оставить депозит в 4900 евро для обеспечения штрафа.