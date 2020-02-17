Инспектор ГАИ спас младенца, который оказался запертым в машине

Изменить размер текста: A A

Четырехмесячный малыш оказался запертым в машине из-за нелепой случайности. Мама поставила переноску с ребенком на переднее сиденье автомобиля. Когда женщина обходила машину, чтобы сесть за руль, дверь случайно захлопнулась. Открыть ее ключом женщина не смогла.

Это произошло в Фаниполе Дзержинского района, сообщает УВД Минского облисполкома. Машина была припаркована с нарушениями ПДД, и очевидцы вызвали ГАИ. Когда инспектор ДПС Денис Буткевич приехал на место, он увидел, что нарушительница мечется вокруг запертого авто и не может его открыть.

- Женщина боялась оставить ребенка одного и попросила прибывшего сотрудника ГАИ съездить к ней в общежитие в д. Томковичи за запасным ключом. Инспектор ДПС оперативно привез его, и водитель наконец-то смогла попасть в свою машину к ребенку, - рассказали в ОИОС УВД Минского облисполкома. - Учитывая, что женщина переволновалась из-за малыша, инспектор ограничился устным замечанием за нарушение правил остановки и стоянки.