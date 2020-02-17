В Минске в лифтах устанавливают видеонаблюдение

В новых кабинах камеры уже стоят, но пока они не подключены

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Минские лифты станут еще одним местом, где за вами будут наблюдать. При замене лифтового оборудования в жилищном фонде уже устанавливают новые кабины, оснащенные видеокамерами. Пока эти камеры не подключены, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергея Рубанова.

В 2020 году в столице должна быть завершена замена лифтов, срок годности которых превысил нормативы. Для этого в жилых домах требуется еще 2095 кабин. Те лифты, что заменяют в 2020-м, полностью оснащены необходимым для работы видеонаблюдения оборудованием. Прорабатывается возможность запуска видеонаблюдения и в тех кабинах, что обновлялись в 2018 и 2019 годах.