Умер директор гомельского педколледжа, в котором милиция уже два месяца проводит проверку

Николай Володин возглавлял колледж больше 15 лет, а недавно получал выговор

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В воскресенье не стало Николая Володина, который больше 15 лет возглавлял Гомельский государственный педколледж имени Выготского. Николай Николаевич ушел на 64 году жизни. Он умер в больнице скорой помощи, где ему делали операцию. Как рассказали «КП» в колледже, у Николая Николаевича возникли проблемы с внутренними органами, спасти его не смогли.

На больничный он ушел в конце января, с тех пор так и не выходил на работу. Выражаем глубокие соболезнования семье Николая Николаевича и его коллегам.

Напомним, в колледже с декабря прошлого года милиция проводит проверку. Тогда сам директор написал заявление в правоохранительные органы по факту письменных обращений учащихся двух групп, которые жаловались на преподавателя >

Как уже рассказывала «КП», студентки написали коллективные обращения, в которых заявили о том, что преподаватель требовала от них брать платные занятия, сдавать деньги на кошачий корм и покупать косметику, которую она распространяет. Преподаватель полностью отрицала обвинения.

С тех пор в колледж приезжали разные проверки. По словам студенток, их стали прессинговать, директору из-за скандала объявляли выговор, а милицейская проверка растянулась уже на два месяца и до сих пор не окончена.