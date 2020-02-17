Брестчанина будут судить за то, что украл у фирмы сумку с выручкой

Он раньше работал в этой организации и знал, где находятся ключи и как работает сигнализация

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Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в крупном размере.

О пропаже дневной выручки со склада в милицию заявили представители одной из частных организаций Бреста. Вычислить причастного помогли камеры видеонаблюдения. На записях с камер было видно, что во время, когда пропали деньги, вокруг склада ошивался только один человек - бывший сотрудник этой организации. Его задержали в тот же день в декабре прошлого года.

Подозреваемым в преступлении стал 37-летний брестчанин. Как установило следствие, он попал на склад фирмы, где раньше работал, и похитил оттуда инкассаторскую сумку. В ней было более 7000 рублей выручки. Кроме этих денег вор прихватил еще 300 долларов, принадлежащие директору.

- Для совершения кражи мужчина использовал чип сигнализации и ключ от замка склада, которые оставлялись работниками в условленном месте. О том, где находятся чип и ключи, о времени отсутствия сторожа и иных работников на складе, а также месте хранения выручки обвиняемому стало известно за время его работы на предприятии. Похищенные денежные средства мужчина потратил на личные нужды, - уточняет Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Мужчину обвинили в краже в особо крупном размере по ч. 3 ст. 205 УК РБ. Ущерб он возместил, в содеянном раскаялся, поэтому его освободили из-под стражи и оставили под подпиской о невыезде. Тем не менее это не спасет его от суда, где ему вскоре предстоит отвечать за свой поступок.