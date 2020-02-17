Не забывайте зонтики: Беларусь ждут февральские дожди

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В ближайшие три дня жителям Беларуси не стоит забывать дома зонтики, накидки, плащ-палатки и прочие аксессуары, защищающие от падающей с неба воды. Синоптики прогнозируют, что эта самая вода падать будет. Правда, для разнообразия иногда из-за туч будет выглядывать вполне весеннее солнышко и прогревать воздух до ощутимых плюсов.

Итак, 18 февраля дожди начнутся ночью в юго-восточной половине страны, а днем прольют почти повсюду. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, а воздух прогреется до +10. В среду, 19 февраля, с территории Западной Европы на Беларусь надвинется неустойчивая воздушная масса, которая принесет нам мокрый снег, но не сумеет серьезно понизить температуру воздуха: будет до +8 днем и до +3 ночью.

20 февраля действующие лица -те же и гололед. На большей части территории страны пройдут мокрый снег и дождь. Хорошая новость: они будут кратковременными. Плохая новость: ночью и утром в отдельных районах будет гололед, а на дорогах гололедица. Так что, кроме зонтиков, вам понадобится еще и осторожность! Температура воздуха ночью составит -3...+3°С, днем +1...+7°С.

Паводков пока не ожидается, хотя реки усиленно освобождаются ото льда и, в частности, на Припяти уровень воды подрастает на 1 - 6 сантиметров за сутки.