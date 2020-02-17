Сбили два раза за пять минут: на трассе М1 погиб пешеход

мужчина погиб под колесами авто: вначале на него наехала фура, потом - легковушка. Фото: ГАИ.

Мужчина попал под колеса фуры, а потом на него наехала легковушка

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На автодороге М1 ночью погиб пешеход. Это случилось на 141-м километре 16 февраля после 23.00, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ МВД Беларуси.

Пешеход попал под колеса грузового автомобиля «Мерседес-Бенц». Через непродолжительное время (прошло не более пяти минут) на пострадавшего наехал легковой автомобиль «Вольво». Мужчина погиб на месте аварии.

Всего за два выходных дня в стране произошло более 400 дорожно-транспортных происшествий. Десять человек травмированы, двое погибли. Выявлен 141 факт нахождения водителей за рулем в пьяном виде. Как мы уже писали, один из нетрезвых водителей, пытаясь скрыться от милиции, врезался в дерево и погиб.