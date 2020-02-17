Недозамаскировался: парочка обокрала мужчину, который забыл вещи в камере хранения, но их поймали

Мужчина переодевался, чтобы запутать правоохранительные органы, ему это не помогло

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44-летняя полочанка заметила в магазине, что один из покупателей оставил в ячейке камеры хранения рюкзак, закрыл ячейку, но не взял с собой ключ. Женщина забрала ключ, пошла домой и рассказала об этом сожителю.

Мужчина пошел в магазин, забрал из ячейки рюкзак. Дома парочка рассмотрела содержимое рюкзака. Там оказалось 290 долларов и банковские карточки. 250 долларов мужчина и женщина забрали себе, а остальные банкноты положили обратно в рюкзак. Переодевшись в куртку другого цвета, мужчина еще раз сходил в магазин и положил рюкзак в другую ячейку.

- Вороватая парочка не успела воспользоваться украденными деньгами. Уже через несколько часов после того, как потерпевший обратился в милицию, правоохранительные органы установили личности подозреваемых. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.