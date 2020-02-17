Владимир Караник: В Беларуси нет необходимости в широком применении масок

Министр здравоохранения рассказал, что делают с китайскими студентами в Беларуси, чтобы не пропустить в страну коронавирус

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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник считает, что у белорусов нет необходимости ходить повсюду в медицинских масках, и подчеркнул, что дефицита масок в стране нет. «Наша промышленность выпускает около 60 тыс. масок в день. Они отгружаются в систему фармации и медтехники. Кроме того, наша легкая промышленность возобновила выпуск марлевых масок многоразовых. Мы до конца февраля получим еще 1 млн 600 масок по внешним контактам. Плюс у нас есть договоренность, что в случае необходимости будет поставлено еще несколько миллионов масок», - цитирует министра belta.by.

Большинство из пяти тысяч обучающихся в Беларуси китайских студентов из-за вспышки коронавируса домой на каникулы вообще не ездили, а тем, кто все же ездил в Китай, Минздрав уделяет особое внимание. «Мы ожидаем, что еще, наверное, во второй половине марта будут долетать последние партии студентов. Многим из них продлены каникулы, многим организовано индивидуальное обучение», - рассказал Владимир Караник.

В Беларуси случаев заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано. Санэпидслужба, скорая помощь, поликлиники и больницы работают в режиме повышенной готовности с 30 января.

Как мы сообщали ранее, Беларусь отправила в Китай гуманитарную помощь - лекарства, халаты, перчатки, медицинские маски. Всего самолет увез 20 тонн гуманитарки.