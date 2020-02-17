Белорус, который уехал на заработки в Польшу и пропал, найден мертвым

Мужчина, который уехал на заработки в Польшу и пропал, найден мертвым. Фото: ПСО Ангел.

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40-летний житель Речицы, который пропал летом 2019 года, найден мертвым. Об этом сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел».

Мужчина исчез, когда возвращался с заработков в Польше. Ранее сообщалось, что он добрался до Варшавы и 26 августа на выезде из города, возле ресторана МакДональдс, должен был встретиться с перевозчиком. К месту отправления он не пришел. Через некоторое время были найдены личные вещи белоруса, их передали в консульство.