2020-02-17T16:14:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Хватал за шею, бил головой о кресло, таскал за волосы. За что минчанин на рок-концерте избил девушку-контролера?

Позже мужчина попросил освободить его от уголовного наказания, но прокурор был против
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина не понял замечания контролера и избил ее.Мужчина не понял замечания контролера и избил ее.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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46-летнего минчанина обвиняют в хулиганстве: он избил девушку-контролера во время рок-концерта.

Это произошло еще в ноябре 2019 года на одном из рок-концертов во Дворце Республики. Мужчина вместе с друзьями купил билеты в ложу. В какой-то момент компания начала танцевать, размахивать руками и включать фонарик. Контролер попросила их перейти в партер, где по правилам можно танцевать. В ложе по технике безопасности этого делать нельзя, объяснила девушка.

- Обвиняемый схватил и удерживал девушку руками за шею и туловище, а после ударил ее головой о кресло и тягал руками за волосы, - рассказывает служба информации прокуратуры Минска.

Мужчина заявил, что не понял, что ему говорила контролер, а избил ее из-за того, что она не ответила на его вопросы.

- Обвиняемый попросил освободить его от уголовной ответственности и применить меры административного воздействия, но прокурор города отклонил ходатайство из-за дерзости преступления, уточнили в прокуратуре.

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