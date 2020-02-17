Россиянин уговорил 19-летнюю могилевчанку уехать за границу, чтобы заниматься проституцией: что он ей наобещал?

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В Могилеве сотрудники наркоконтроля УВД не дали россиянину увезти за пределы страны 19-летнюю девушку. Мужчина уговорил ее зарабатывать проституцией.

26-летний вербовщик приехал из Воронежа. Свою жертву он нашел в социальных сетях.

- Он пообещал ей высокие заработки (вплоть до 3000 долларов США), проживание в благоустроенных квартирах, полное обеспечение безопасности и иные привлекательные условия, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В отношении вербовщика возбудили уголовное дело.

В прошлом году перекрыто 15 каналов поставки за рубеж людей для сексуальной эксплуатации, установлено более 20 жертв трафикеров. С начала этого года пресечено два канала, по которым белорусок вывозили для занятия проституцией.

- Как правило, трафикеры для поиска потенциальных жертв используют интернет: социальные сети, сайты знакомств. Они обещают белорускам высокие заработки, шикарные условия труда и красивую жизнь. На самом деле это обман: выехав из Беларуси, наши соотечественницы вскоре оказываются в тяжелейших условиях сексуального рабства, - напомнил Дмитрий Цаюн, заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси.