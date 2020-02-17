2020-02-17T17:51:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин умудрился продавать чужие квартиры, сидя в колонии за продажу чужих квартир

Черный риелтор нашел сообщника на воле, они вместе продавали жилье заключенных и забирали себе вырученные деньги
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчину осудили за продажу чужих квартир, и он начал продавать жилье заключенных.Мужчину осудили за продажу чужих квартир, и он начал продавать жилье заключенных.Фото: Оксана БРОВАЧ
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46-летний минчанин обвиняется в мошенничестве. Мужчина занимался так называемым «черным риелторством». С 2008 по 2011 год он знакомился с асоциальными личностями и обещал им помощь в приватизации и продаже жилья. Некоторым он отдавал часть денег, некоторые после продажи жилья оставались ни с чем. Так мошенник завладел тремя квартирами в Минске и области.

За подобные преступления мошенника осудили на семь лет. Но он осуществлял те же схемы, уже будучи в колонии.

Мужчина продавал жилье заключенных. Выведывал, кто из них собирается продать жилье, и направлял к своему приятелю, который работал в агентстве недвижимости. В 2015 году минчанин освободился по амнистии и вместе с подельником продолжил мошеннические действия, сообщает Следственный комитет. Всего они завладели четырьмя квартирами и деньгами на общую сумму более 400 тысяч рублей. Чтобы легализовать доходы, мужчина создал общество с ограниченной ответственностью.

- По результатам расследования 46-летнему минчанину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой повторно в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 235 (легализация, отмывани» средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Его 49-летнему знакомому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой повторно в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с состоянием здоровья, - рассказали в Следственном комитете.

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