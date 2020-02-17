В Барановичах 69-летнюю пенсионерку сбил товарняка, она выжила
Травмирование на железной дороге зафиксировано в райцентре на Брестчине в минувшую субботу, 15 февраля. Об этом проинформировала пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел в Барановичах вечером, после 20.00 часов. Грузовой поезд направлялся из Баранович в Лунинец. На перегоне между барановичскими железнодорожными вокзалами "Центральные" и "Полесские" и произошло ЧП.
– Пенсионерка попыталась перейти через железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. 69-летняя женщина шла по пешеходному настилу, и машинист ее заметил на путях, он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. У пострадавшей горожанки многочисленные травмы и ушибы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, – пояснили в пресс-службе.
Женщину доставили в больницу. А на месте ЧП проводилось разбирательство. Задержка товарняка в пути составила примерно 2 часа.
Сообщается, что с января 2020 года на железных дорогах республики произошло 9 несчастных случаев, в которых 8 погибших и один пострадавший человек.
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