В Барановичах 69-летнюю пенсионерку сбил товарняка, она выжила

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Травмирование на железной дороге зафиксировано в райцентре на Брестчине в минувшую субботу, 15 февраля. Об этом проинформировала пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел в Барановичах вечером, после 20.00 часов. Грузовой поезд направлялся из Баранович в Лунинец. На перегоне между барановичскими железнодорожными вокзалами "Центральные" и "Полесские" и произошло ЧП.

– Пенсионерка попыталась перейти через железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. 69-летняя женщина шла по пешеходному настилу, и машинист ее заметил на путях, он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. У пострадавшей горожанки многочисленные травмы и ушибы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, – пояснили в пресс-службе.

Женщину доставили в больницу. А на месте ЧП проводилось разбирательство. Задержка товарняка в пути составила примерно 2 часа.

Сообщается, что с января 2020 года на железных дорогах республики произошло 9 несчастных случаев, в которых 8 погибших и один пострадавший человек.