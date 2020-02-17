В один из белорусских РНПЦ поставили просроченные медпрепараты – лекарства успели изъять

Просроченные препараты изъяли до использования, а в Минздрав вызвали поставщиков, чтобы договориться о компенсациях. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили о выявлении нарушений со стороны одного из поставщиков медицинских товаров. Дорогостоящие медпрепараты с видоизмененной маркировкой даты изготовления и срока годности удалось вовремя изъять и пресечь их использование. Просроченные лекарства были поставлены в один из белорусских РНПЦ.

Также в Минздраве уточнили, что сейчас реализуется новая стратегия контроля за обращением в Беларуси медтоваров и уделяется большое внимание совершенствованию системы госзакупках. Это и позволило установить ведомству совместно с представителями МВД факт реализации дорогих медицинских товаров ненадлежащего качества.

– Неоднократно представители аффилированных между собой субъектов (при участии в процедурах государственных закупок) предъявляли документы с искаженной информацией о датах изготовления и сроках годности товаров, – добавили в пресс-службе.

Поддельные документы предъявлялись представителям компании-организатора – «Белмедтехники». Это позволило заказчику одержать победу в тендере, получить контракты и, как итог, поставить-таки, «просрочку» в республиканский НПЦ. Как уже сообщалось, негодные медпрепараты изъяли до того, как им могли бы воспользоваться, сейчас проводится проверка. Дело передано в ГУ по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД для проверки и дачи правовой оценки действиям виновных.

Одновременно с этим в Минздраве начали претензионную работу в адрес группы поставщиков. Представителей компании вызвали в министерство для разъяснений по инцидентам и обсуждения суммы компенсации вреда.