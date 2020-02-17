2020-02-17T19:38:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Заводы «Белшины» в Бобруйске остановили работу: есть проблемы с поставкой сырья

Заводчан отправили в отпуска
Надежда БУТОВИЧ
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Один из заводов "Белшины" остановлен, так как за две недели февраля выполнил месячный план. Фото: bobr.by.Один из заводов "Белшины" остановлен, так как за две недели февраля выполнил месячный план. Фото: bobr.by.
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На «Белшине» – крупнейшем в Беларуси производителе автошин встала работа. Завод в Бобруйске остановлен, от работников, которые были отправлены в вынужденный отпуск, «Коммерческому курьеру» прозвучала версия о дефиците сырья для производства.

Известно, что остановлены три ключевых завода ОАО: ЗМШ (завод массовых шин), КГШ (завод крупногабаритных шин) и СКГШ (завод сверхкрупногабаритных шин). Заводчанам пообещали, что отпуск будет с сохранением двух третей зарплаты.

На предприятии журналистам подтвердили, что заводы стоят, однако уточнили, что через какое-то время производство будет восстановлено.

– На заводах массовых шин и крупногабаритных шин к работе должны приступить с 21 февраля, а вот производство на СКГШ запуститься не ранее первого марта, – пояснил Юрий Андриевский, начотдела идеологической и соцработы «Белшины».

В штатном режиме продолжает работать только ремонтно-механический завод. Как уточнили на предприятии производство на «Белшине» было остановлено из-за определенных проблем. Среди которых и сложности с поставками сырья, «но они решаемы», уточнили в ОАО.

– Главная же причина, по которой были остановлены три завода – это проведение ремонта и техобслуживания технологического оборудования с устранением неполадок. К тому же на СКГШ уже успели выполнить производственный план, доведенный на февраль, – уточнил представитель «Белшины».

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