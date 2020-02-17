В Зельвенском районе жестоко убили 70-летнего мужчину

СК расследует убийство в деревне под Зельвой. Фото: УСК по Гродненской области.

В убийстве подозревают мужчину из этой же деревни

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Трагедия произошла в Зельвенском районе в субботу, 15 февраля, сообщили в пресс-службе УСК по Гродненской области.

Вечером в собственном доме был обнаружен мертвым 70-летний сельчанин. На теле погибшего были множественные повреждения: раны и переломы различных частей тела.

– Прибывшими по вызову сотрудниками Следственного комитета было установлено, что смерть пенсионера криминального характера. С места происшествия криминалисты изъяли ряд предметов и объектов, по которым назначены экспертизы. Кроме того, на месте преступления работала передвижная криминалистическая лаборатория, – уточнили в УСК.

По факту жестокого убийства возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления на следующий день, 16 февраля, правоохранителями был задержан односельчанин погибшего, 37-летнего мужчину поместили в ИВС. На данный момент идет следствие и подробности произошедшей трагедии не сообщаются.