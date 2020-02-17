Брестчанин сдал машину в автосервис, а забрал в лесу из кювета

Владелец отдал машину в сервис всего за пару часов до угона и ДТП. Фото: sudexpert.gov.by.

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Неприятный для автовладельца из Бреста инцидент произошел 12 февраля. В милицию позвонили очевидцы и рассказали, что в агрогородке Мухавец, что в Брестском районе произошло ДТП с легковушкой, рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Прибывшие по вызову гаишники увидели в кювете под сбитой сосной «Фольксваген Пассат». Авария произошла на втором километре автотрассы направлением Мухавец – Вулька Заставская. Рядом с машиной стоял мужчина, но он оказался… пассажиром.

– В ходе разбирательства выяснилось, что в послеобеденное время данное авто в один из автосервисов пригнал владелец. А уже через небольшой отрезок времени, в 19.00 часов, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с данным авто. Машину из сервиса угнал 41-летний безработный брестчанин, – пояснили в пресс-службе.

Ранее у угонщика уже была судимость. Подозреваемого задержали. Материалы дела отправлены в СК на правовую оценку.