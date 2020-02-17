В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи

Такие преступления совершаются с помощью чужого телефона и всего в несколько касаний

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Подведя статистику только за январь 2020 года в МВД убедились, что в сравнении с прошлым годом количество преступлений, совершенных с помощью компьютерных технологий, увеличилось в два раза, а за пять лет – почти в четыре раза! При чем 50 процентов ото всех инцидентов – кражи с мобильного банкинга, когда воруются средства сотовых абонентов. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь ведомства, участились случаи, когда кражи с мобильного банкинга совершаются подростками. Например, не так давно был задержан 15-летний учащийся профлицея Минска. Парень попросил телефон у девушки, с которой познакомился в соцсетях, когда гаджет оказался в руках – похитил 100 рублей. Спустя время девушка поняла, что общалась с мошенником и пришла с заявлением в милицию. Правоохранители выяснили, что подросток специально назначал свидания с девушками, чтобы воровать у них деньги с помощью микрозаймов.

– Деньги, которые не зная того получает владелец телефона, переводятся на номер (Прим.: или банковский счет) другого абонента всего в несколько касаний. Таким же образом, «исчезают» средства со счета мобильника. Кроме потери суммы, жертвы еще впоследствии вынуждены платить проценты за займ, вносить абонплату, – прокомментировали в пресс-службе.

Число "подростковых" краж падает, но кражи молодыми людьми с помощью гаджетов - увеличиваются. Фото: pixabay.com.

В целом число так называемых «подростковых краж» с 2015 года упало в два раза, но при этом хищения с помощью гаджетов и иных компьютерных технологий неуклонно растут. В 2015 году зарегистрировано 38 IT-хищений подростками, а в 2019 году – уже 144 эпизода, то есть рост в 3,7 раза.

– Необходимо напомнить, что кражи средств с помощью различных приложений, даже если это не слишком крупные суммы – преступление. За которое грозит наказание от штрафа до 15 лет заключения, – добавили в МВД.

Чтобы не стать потерпевшим: не передавайте никому в руки свой телефон или симку, а если «очень надо»: сами наберите номер и включите громкую связь для этого очень срочного и крайне важного звонка с вашего телефона.