2020-02-17T21:03:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи

Такие преступления совершаются с помощью чужого телефона и всего в несколько касаний
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Подросток специально назначал свидания девушкам из соцсетей, чтобы попросить мобильника и совершить кражу. Фото: pixabay.com.Подросток специально назначал свидания девушкам из соцсетей, чтобы попросить мобильника и совершить кражу. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Подведя статистику только за январь 2020 года в МВД убедились, что в сравнении с прошлым годом количество преступлений, совершенных с помощью компьютерных технологий, увеличилось в два раза, а за пять лет – почти в четыре раза! При чем 50 процентов ото всех инцидентов – кражи с мобильного банкинга, когда воруются средства сотовых абонентов. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь ведомства, участились случаи, когда кражи с мобильного банкинга совершаются подростками. Например, не так давно был задержан 15-летний учащийся профлицея Минска. Парень попросил телефон у девушки, с которой познакомился в соцсетях, когда гаджет оказался в руках – похитил 100 рублей. Спустя время девушка поняла, что общалась с мошенником и пришла с заявлением в милицию. Правоохранители выяснили, что подросток специально назначал свидания с девушками, чтобы воровать у них деньги с помощью микрозаймов.

– Деньги, которые не зная того получает владелец телефона, переводятся на номер (Прим.: или банковский счет) другого абонента всего в несколько касаний. Таким же образом, «исчезают» средства со счета мобильника. Кроме потери суммы, жертвы еще впоследствии вынуждены платить проценты за займ, вносить абонплату, – прокомментировали в пресс-службе.

Число "подростковых" краж падает, но кражи молодыми людьми с помощью гаджетов - увеличиваются. Фото: pixabay.com.

Число "подростковых" краж падает, но кражи молодыми людьми с помощью гаджетов - увеличиваются. Фото: pixabay.com.

В целом число так называемых «подростковых краж» с 2015 года упало в два раза, но при этом хищения с помощью гаджетов и иных компьютерных технологий неуклонно растут. В 2015 году зарегистрировано 38 IT-хищений подростками, а в 2019 году – уже 144 эпизода, то есть рост в 3,7 раза.

– Необходимо напомнить, что кражи средств с помощью различных приложений, даже если это не слишком крупные суммы – преступление. За которое грозит наказание от штрафа до 15 лет заключения, – добавили в МВД.

Чтобы не стать потерпевшим: не передавайте никому в руки свой телефон или симку, а если «очень надо»: сами наберите номер и включите громкую связь для этого очень срочного и крайне важного звонка с вашего телефона.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава
В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»
В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи
Брестчанин сдал машину в автосервис, а забрал в лесу из кювета
В Зельвенском районе жестоко убили 70-летнего мужчину
Заводы «Белшины» в Бобруйске остановили работу: есть проблемы с поставкой сырья
В один из белорусских РНПЦ поставили просроченные медпрепараты – лекарства успели изъять
В Барановичах 69-летнюю пенсионерку сбил товарняка, она выжила
Минчанин умудрился продавать чужие квартиры, сидя в колонии за продажу чужих квартир
Россиянин уговорил 19-летнюю могилевчанку уехать за границу, чтобы заниматься проституцией: что он ей наобещал?
Хватал за шею, бил головой о кресло, таскал за волосы. За что минчанин на рок-концерте избил девушку-контролера?
Белорус, который уехал на заработки в Польшу и пропал, найден мертвым
Владимир Караник: В Беларуси нет необходимости в широком применении масок
Недозамаскировался: парочка обокрала мужчину, который забыл вещи в камере хранения, но их поймали
Сбили два раза за пять минут: на трассе М1 погиб пешеход
Не забывайте зонтики: Беларусь ждут февральские дожди
Брестчанина будут судить за то, что украл у фирмы сумку с выручкой
Умер директор гомельского педколледжа, в котором милиция уже два месяца проводит проверку
В Минске в лифтах устанавливают видеонаблюдение
Инспектор ГАИ спас младенца, который оказался запертым в машине
Белорусский дальнобойщик вез по Австрии опасный груз с 50 нарушениями
Американская инспекция проверяет белорусских военных
Убегал от милиции и разбился насмерть. Как в выходные ГАИ ловила пьяных за рулем
«Держал за руки, пока не приехали спасатели». Мужчина в Сенненском районе не дал утонуть другу