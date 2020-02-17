2020-02-17T21:31:00+03:00
Политика
КП Беларусь

В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»

Музыканта Андрея Иванова подхватила океанская волна и швырнула о скалы
Надежда БУТОВИЧ
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Музыкант Андрей Иванов погиб в Австралии. Фото: rbc.ru.Музыкант Андрей Иванов погиб в Австралии. Фото: rbc.ru.
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Страшная трагедия произошла в австралийском Сиднее, сообщил rbc.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Музыкант Андрей Иванов вместе с женой Юлией отдыхал на пляже в Бонди Бич. В один момент из океана пришла гигантская волна, она подхватила супружескую пару и утянула в океан. Людей отнесло к скалам, жена Иванова смогла самостоятельно выбраться на берег, самого музыканта достали из воды спасатели в бессознательном состоянии.

– 47-летний Иванов утонул в Австралии. Его супругу Юлию удалось спасти, а Андрюху – нет, – написал в своем Facebook журналист, продюсер и музыкальный критик Михаил Козырев.

Как написал Daily Mail Australia, погибшего мужчину реанимировали на пляже, но безрезультатно. Женщину доставили в больницу у нее множественные ссадины и ушибы, сломаны пальцы на ноге и сильный шок.

Напомним, Андрей Иванов – основатель музыкального проекта Triplex, ставшего широко известным в 2000 после написания саундреков к сериалу «Бригада», фильмам «Коллекционер», «Бой с тенью» и другим.

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