В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»

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Страшная трагедия произошла в австралийском Сиднее, сообщил rbc.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Музыкант Андрей Иванов вместе с женой Юлией отдыхал на пляже в Бонди Бич. В один момент из океана пришла гигантская волна, она подхватила супружескую пару и утянула в океан. Людей отнесло к скалам, жена Иванова смогла самостоятельно выбраться на берег, самого музыканта достали из воды спасатели в бессознательном состоянии.

– 47-летний Иванов утонул в Австралии. Его супругу Юлию удалось спасти, а Андрюху – нет, – написал в своем Facebook журналист, продюсер и музыкальный критик Михаил Козырев.

Как написал Daily Mail Australia, погибшего мужчину реанимировали на пляже, но безрезультатно. Женщину доставили в больницу у нее множественные ссадины и ушибы, сломаны пальцы на ноге и сильный шок.

Напомним, Андрей Иванов – основатель музыкального проекта Triplex, ставшего широко известным в 2000 после написания саундреков к сериалу «Бригада», фильмам «Коллекционер», «Бой с тенью» и другим.