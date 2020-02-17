2020-02-17T21:55:49+03:00
Общество
КП Беларусь

На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава

В Госпогранкомитете рассказали об укреплении госграниц
Надежда БУТОВИЧ
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В ГПК рассказали, как укрепляют белорусскую границу.В ГПК рассказали, как укрепляют белорусскую границу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В 2020 году на границе Беларуси и Украины решено создать новую пограничную заставу. Сообщила belta.by со слов Анатолия Лаппо, возглавляющего Госпогранкомитет.

Как сказал председатель ГПК, в течении этого года запланировано создание не только еще одной погранзаставы, но и двух мобильных групп. Новое «погранформирование» будет располагаться в деревне Деражичи, что в Лоевском районе Гомельской области. Что касается мобильных групп, то сообщалось, что в прошлом году было создано 6 таких подразделений, и в 2020 году, когда появятся еще две группы (Прим.: в Полоцке и Гродно) это позволит полностью решить вопрос по всем территориальным органам погранслужб.

– В 2019 году на белорусской границе были оборудованы свыше 58 новых «рубежей охраны» с пограничными дорогами и контрольно-следовыми полосами. Установлено более 90 километров заграждений под сигнализационные установки, а сигнализационные комплексы прикрыли более чем 97 километров госграниц. Так на данный момент уже примерно 610 километров белорусских границ «под сигнализацией», – уточнил глава ГПК.

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Новости 24
На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава
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