2020-02-18T09:44:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 18 - 21 февраля: ждать ли зиму?

Во вторник - до 10 градусов тепла. Потом - холоднее
Настасья КОРСАК
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Чего ждать от погоды на этой неделе?Чего ждать от погоды на этой неделе?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Зима удивляет весенней погодой, температура держится на 5 - 8 градусов выше климатической нормы. Ждать ли нам снега на этой неделе, когда до календарной весны осталось чуть больше 10 дней? Во вторник, 8 февраля, будет облачно с прояснениями, днем синоптики обещают дожди и порывистый ветер. Температура воздуха днем прогреется до +4...+10°С. В среду, по прогнозам синоптиков, слегка похолодает. Но дневная температура все равно останется весенней. На градусниках во второй половине дня увидим до +2...+8°С. Но ночью на среду обещают мороз: до -2. Будет кратковременный мокрый снег, гололедица на дорогах, порывистый ветер. В четверг ночью от -3 до +3°С, а днем опять весна: +1...+7°С. В пятницу снова немного похолодает. Ночью будет мороз до -5.

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