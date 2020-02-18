2020-02-18T10:11:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

«В декабре были доплаты». Комитет госконтроля рассказал, почему бюджетники удивились своим расчетникам за январь

Зарплаты работникам бюджетных организаций стали считать по-новому
Настасья КОРСАК
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Министр финансов говорил, что в 2020 году средняя зарплата бюджетников превысит 920 рублейМинистр финансов говорил, что в 2020 году средняя зарплата бюджетников превысит 920 рублейФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Про зарплаты бюджетников, которые стали начислять по-новому, очень много говорят. За январь их начисляли по-новому.

На реакции людей отреагировал Комитет госконтроля. В ведомстве сообщили, что вопрос начисления зарплат изучается.

- Бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат - до введения новой системы и начисляемой в новых условиях.

В КГК считают, что у бюджетников нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

- Связано это в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь: в декабре в ряде организаций производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов, - говорят ведомстве.

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«В декабре были доплаты». Комитет госконтроля рассказал, почему бюджетники удивились своим расчетникам за январь
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