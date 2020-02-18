Вступительная кампания-2019: пороговые проходные баллы останутся прежними

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Пороговые проходные баллы - это тот минимум, который абитуриент должен получить за тест, чтобы соревноваться за место в вузе. В 2018 году пороговые проходные баллы увеличились на 5. По белорусскому или русскому языку неудовлетворительными стали отметки от 0 до 9 баллов (включительно) из 100, а для абитуриентов-филологов - от 0 до 24. По первому профильному испытанию надо набрать от 20-25 баллов и выше (в зависимости от предмета). По второму - минимум 10-15.

После предыдущего увеличения в минобразования говорили, что проходные баллы будут поднимать и далее. Позже была версия об отмене пороговых значений. Но по информации на 14 февраля, изменения не произойдет.

- Первый вариант, вынесенный на обсуждение и рассмотрение, - оставить пороговые значения на уровне прошлого года, второй - увеличить их, третий - вовсе аннулировать, - перечислил варианты во время круглого стола в БелТА начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. - При этом аннулирование пороговых значений ни в коем случае не следует расценивать как открытый вход в систему высшего образования. Оно предполагает лишь то, что исключительно конкурсная ситуация будет определять тех, кто поступит.

В итоге с учетом тех рисков и позитивных моментов, которые присутствуют во время реализации каждого из этих вариантов, было принято предварительное решение о сохранении пороговых значений на уровне прошлого года.