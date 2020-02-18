На лечение девочек со СМА на ярмарке в Гомеле собрали 1,5 тыс. рублей

В Гомеле провели ярмарку для девочек со СМА

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На днях в торговом центре «Секрет» в Гомеле провели благотворительную акцию и ярмарку в поддержку трех девочек Дарьи, Софии и Миланы, имеющих один диагноз на троих - спиральная мышечная атрофия (СМА) 1 типа.

На ярмарке, организованной благотворительным фондом «Сердце Ангела», ремесленники, кондитеры и другие неравнодушные люди представляли свои товары и услуги, а все вырученные деньги передавали на расчетные счета или в благотворительные копилки девочек. Всего удалось собрать 1 тыс. 585 рублей.

В Гомеле провели ярмарку для девочек со СМА

Как уже рассказывала «КП», на лечение каждой девочки нужно собрать немыслимую сумму - около 2,5 млн долларов. Столько стоит единственное и самое дорогое в мире лекарство, которое может спасти детям их жизни >

Напомним, в Беларуси продолжается сбор подписей под петицией, которую намерены отправить президенту, в парламент, в минздрав и другие ведомства. Сейчас под петицией собрали уже больше 7 тыс. подписей. Родители детей со СМА просят обеспечить больных генетической болезнью лекарственной терапией: «Отказ в препарате - это смертный приговор».