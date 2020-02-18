«Фасовала дома на мелкие дозы, а мама не догадывалась». В Минске задержали 21-летнюю девушку, которая хотела сделать 40 закладок
Милиция задержала жительницу Минского района, которая которая планировала сделать более 40 закладок с психотропами. 21-летняя девушка работала на интернет-магазин по продаже наркотиков.
- На протяжении месяца она у себя дома фасовала наркотик на мелкие дозы, а после отправлялась в столицу для его сбыта, - рассказывают в милиции.
Одна из поездок завершилась задержанием.
- Возле лесного массива в Центральном районе Минска у девушки правоохранители обнаружили 40 закладок с белым порошком. Экспертиза показала, что это особо опасный психотроп альфа-PVP.
Дома у девушки обнаружили еще более 35 г альфа-PVP, электронные весы, изоленту и полимерные пакеты. В квартире девушка проживала вместе с матерью, которая о преступном промысле дочери даже не догадывалась.
Девушка не работает, раньше к уголовной ответственности не привлекалась.