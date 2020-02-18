2020-02-18T14:26:51+03:00
Минск
КП Беларусь

Санстанция проверила минские бассейны. Почти в половине из них нашли нарушения

Среди нарушений - слабый производственный контроль, недостаточное соблюдение качества воды и санитарно-эпидемиологического режима
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В прошлом году санстанция проверила 188 бассейнов, и оказалось, почти половина из них работает с нарушениями.

- Нарушения выявлены на 85 объектах (45% от обследованных), - сказала врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шевчик в интервью агентству "Минск-Новости".

Cреди нарушений специалист называет ненадлежащее санитарно-техническое состояние объектов, слабый производственный контроль, недостаточное соблюдение качества воды и санитарно-эпидемиологического режима.

- В адрес субъектов хозяйствования направлены предписания об устранении нарушений, а также о приостановлении деятельности некоторых бассейнов, - отметила Наталья Шевчик.

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