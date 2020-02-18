На ферме в Кореличах мужчина хотел поднять телефон. Руку затянуло в оборудование, и он погиб

Мобильный упал в приводной барабан на работающем оборудовании

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Днем 17 февраля на одной из молочно-товарных ферм Кореличского района произошел несчастный случай. На работе погиб 58-летний слесарь.

- Мужчина, нарушив технику безопасности, попытался достать свой мобильный телефон, упавший в полость приводного барабана на работающем оборудовании, в связи с чем его рука была затянута и зажата элементами оборудования, - сообщает Следственный комитет.

Для выяснения деталей следователи проводят проверку: уже осмотрели место происшествия, опросили работников и руководителей СПК.