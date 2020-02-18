2020-02-18T15:17:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тела двух рыбаков нашли в болоте в Островецком районе. Одному было 23 года, второму - 28

Мужчины вышли на тонкий лед
Настасья КОРСАК
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Трагедия произошла на болоте у деревни ПашкуныТрагедия произошла на болоте у деревни ПашкуныФото: Павел МАРТИНЧИК
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17 февраля стало известно, что в болотистой местности в Островецком районе пропали два рыбака. Мужчины вышли на тонкий лед порыбачить и провалились. Трагедия произошла на болоте у деревни Пашкуны. В первый день поиски не дали результатов.

- Сегодня, 18 февраля, около 12 часов водолазы обнаружили тела мужчин на глубине 6 метров, - рассказали в Гомельской областной организации ОСВОДа.

Рыбаки работали в одной из местных сельхозорганизаций, одному было 23 года, второму - 28 лет.

- Это не первый случай гибели рыбаков в регионе в 2020 году. 8 февраля при схожих обстоятельствах на заболоченных торфяниках в нескольких сотнях метров от деревни Тарново в Лидском районе утонул мужчина, - напоминает belta.by.

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