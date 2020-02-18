Тела двух рыбаков нашли в болоте в Островецком районе. Одному было 23 года, второму - 28

Изменить размер текста: A A

17 февраля стало известно, что в болотистой местности в Островецком районе пропали два рыбака. Мужчины вышли на тонкий лед порыбачить и провалились. Трагедия произошла на болоте у деревни Пашкуны. В первый день поиски не дали результатов.

- Сегодня, 18 февраля, около 12 часов водолазы обнаружили тела мужчин на глубине 6 метров, - рассказали в Гомельской областной организации ОСВОДа.

Рыбаки работали в одной из местных сельхозорганизаций, одному было 23 года, второму - 28 лет.

- Это не первый случай гибели рыбаков в регионе в 2020 году. 8 февраля при схожих обстоятельствах на заболоченных торфяниках в нескольких сотнях метров от деревни Тарново в Лидском районе утонул мужчина, - напоминает belta.by.