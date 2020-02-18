19 лет назад назад двое мужчин задушили женщину. Одному сейчас дали 15 лет, второй скончался

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Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в марте 2001 года органами прокуратуры города Бобруйска по факту убийства, сопряженного с разбоем.

В марте 2001 года прокуратура Бобруйска возбудила уголовное дело по факту убийства 49-летней местной жительницы. Тогда женщина не вышла на работу, ее коллеги забеспокоились и обратились в милицию. Милиционеры нашли тело женщины в ее квартире.

- Были разбросаны вещи, вывернуты ящики, на пол выброшена одежда из шкафов. Установлен факт хищения денежных средств и ювелирных изделий. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от удушения в результате сдавливания шеи петлей, - передает детали Следственный комитет.

В марте прошлого года СК Могилевской области возобновил уголовное дело.

- Тщательный анализ материалов уголовного дела показал, что коллегой потерпевшей являлась женщина с искомой фамилией, которая на момент совершения преступления проживала с супругом и 25-летним сыном. Сравнительное исследование их биологических образцов указало, что следы на орудии преступления произошли от одного из них.

Подозреваемого 44-летнего мужчину допросили, он признал свою вину и показал, что совершил преступление по предварительной договоренности со своим товарищем.

Второй подозреваемый уже скончался.