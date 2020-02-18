2020-02-18T16:28:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

19 лет назад назад двое мужчин задушили женщину. Одному сейчас дали 15 лет, второй скончался

Дело возобновили в марте прошлого года
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Дело возобновили в прошлом годуДело возобновили в прошлом годуФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в марте 2001 года органами прокуратуры города Бобруйска по факту убийства, сопряженного с разбоем.

В марте 2001 года прокуратура Бобруйска возбудила уголовное дело по факту убийства 49-летней местной жительницы. Тогда женщина не вышла на работу, ее коллеги забеспокоились и обратились в милицию. Милиционеры нашли тело женщины в ее квартире.

- Были разбросаны вещи, вывернуты ящики, на пол выброшена одежда из шкафов. Установлен факт хищения денежных средств и ювелирных изделий. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от удушения в результате сдавливания шеи петлей, - передает детали Следственный комитет.

В марте прошлого года СК Могилевской области возобновил уголовное дело.

- Тщательный анализ материалов уголовного дела показал, что коллегой потерпевшей являлась женщина с искомой фамилией, которая на момент совершения преступления проживала с супругом и 25-летним сыном. Сравнительное исследование их биологических образцов указало, что следы на орудии преступления произошли от одного из них.

Подозреваемого 44-летнего мужчину допросили, он признал свою вину и показал, что совершил преступление по предварительной договоренности со своим товарищем.

Второй подозреваемый уже скончался.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Замминистра спорта о совместной Олимпиаде Беларуси и Украины: «Все на стадии обсуждения, намерений»
«Когда понял, что ошибся, расстроенно разбил пять фужеров». В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным
В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси
19 лет назад назад двое мужчин задушили женщину. Одному сейчас дали 15 лет, второй скончался
Тела двух рыбаков нашли в болоте в Островецком районе. Одному было 23 года, второму - 28
На ферме в Кореличах мужчина хотел поднять телефон. Руку затянуло в оборудование, и он погиб
Санстанция проверила минские бассейны. Почти в половине из них нашли нарушения
«Фасовала дома на мелкие дозы, а мама не догадывалась». В Минске задержали 21-летнюю девушку, которая хотела сделать 40 закладок
На лечение девочек со СМА на ярмарке в Гомеле собрали 1,5 тыс. рублей
Вступительная кампания - 2019: пороговые проходные баллы останутся прежними
«В декабре были доплаты». Комитет госконтроля рассказал, почему бюджетники удивились своим расчетникам за январь
Погода в Беларуси 18 - 21 февраля: ждать ли зиму?
На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава
В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»
В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи
Брестчанин сдал машину в автосервис, а забрал в лесу из кювета