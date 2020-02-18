2020-02-18T16:54:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси

Мальчик в больнице
Настасья КОРСАК
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Фото: gomel.mvd.gov.byФото: gomel.mvd.gov.by
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Авария в Жлобине произошла днем 17 февраля. Во дворе семилетний мальчик внезапно выехал из-за припаркованных вдоль проезжей части машин. В этот момент его сбил автомобиль такси. Велосипедиста забрали в Жлобинскую центральную районную больницу.

- У школьников 1 - 2-х классов сейчас дополнительные каникулы, они много времени проводят на улице. Поэтому особое внимание следует уделить юным участникам дорожного движения, - напоминают в госавтоинспекции.

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В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси
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