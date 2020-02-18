2020-02-18T17:20:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Когда понял, что ошибся, расстроенно разбил пять фужеров». В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным

Мужчина разбил окно ногой, но все оказалось зря
Настасья КОРСАК
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Фото: sudexpert.gov.byФото: sudexpert.gov.by
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История тотального разочарования произошла в Малорите. В милицию позвонил очевидец и рассказал, что через окно мебельного магазина на улицу вылез мужчина и скрылся. Прохожий четко описал приметы мужчины. Милиция вскоре его задержала. Им оказался неработающий ранее судимый молоритчанин 1988 года рождения.

Оказалось, что мужчина перепутал мебельный магазин с ювелирным. Чтобы попасть туда, разбил окно ногой.

- Когда понял, что ошибся, в расстроенных чувствах стулом повредил дверь магазина, разбил пять фужеров и удалился, - рассказывают в УВД Брестского облисполкома.

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«Когда понял, что ошибся, расстроенно разбил пять фужеров». В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным
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