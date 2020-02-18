Замминистра спорта о совместной Олимпиаде Беларуси и Украины: «Все на стадии обсуждения, намерений»

Вячеслав Дурнов отметил, что раньше не было случаев, когда Игры проводили бы в двух странах

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17 февраля объявили о старте регистрации на Минский полумарафон - 2020.

- Бег с каждым годом пользуется все большей популярностью. Количество занимающихся растет. Думаю, регистрация в этом году завершится довольно быстро. Уверен, что в этот раз мероприятие также пройдет с хорошим настроением, - сказал первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

Также он ответил на вопрос KP.BY о возможном совместном проведении Олимпийских игр в Беларуси и Украине.

Впервые о такой идее заговорили в 2019 году. В июле президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады. В сентябре на эту тему также высказывался президент Беларуси Александр Лукашенко.

В начале февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что «правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек».

- Даже теоретически это возможно только после 2030 года (столицей летних Олимпийских игр 2028 года объявили Лос-Анжелес. - KP.BY). Есть время проработать этот вопрос. Сейчас это на стадии обсуждения, намерений. Все-таки ранее не было такого опыта, чтобы две страны проводили Олимпийские игры. Поэтому в этом плане надо еще обсуждать и с МОК, - сказал Вячеслав Дурнов.