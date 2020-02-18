2020-02-18T18:20:27+03:00
Общество
КП Беларусь

«Рейсы отменяют, посылки не попадут»: «Белпочта» не будет принимать отправления в Китай

Почтовую связь с Поднебесной приостановили на неопределенное время
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Все виды почтовых отправлений в Китай отменены. Фото: pixabay.com.Все виды почтовых отправлений в Китай отменены. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В пресс-службе «Белпочты» заявили о прекращении приема всех почтовых отправлений в Китай. Такая информация опубликована на сайте РУП.

Запрет вводится на время и коснется всех видом международных почтовых отправлений. Также уточняется, что ни одно почтовое отделение не примет для отправки посылку, письмо или открытку, которую захотят отправить из Беларуси в Китай.

В чем причина почтовой «изоляции»?

– Просто отправленные посылки не могут попасть в пункт назначения. На данный момент, отменяются рейсы авиакомпаний, специализирующихся на транспортировке международной почты. Таким образом, из-за того, что самолеты партнеров «Белпочты» на время приостановили перелеты в Китай, в компании приняли решение так же на неопределенный пока период остановить прием отправлений в КНР, – пояснили в пресс-службе.

В РУП приносят извинения за временные неудобства.

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На стройке в Подмосковье в массовой драке убиты двое белорусов, еще один сильно травмирован
Минздрав: «Эпидемии нет, случаи гриппа – единичны»
«Можно с 14 лет»: в Беларуси определили минимальный возраст студотрядовцев
В Дзержинском районе браконьеры на «Ниве» скрывались по трассе, «ныряли» в подземные пешеходные переходы и сбили госинспектора
Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы
Сельчанин напал на знакомого с ножом, тот израненный прибежал на ферму, но спасти его не смогли
Как и обещал, Александр Лукашенко на два дня улетел в Египет
Минчанка взяла три кредита, чтобы торговать на бирже биткоинами: закончилось все печально
«Рейсы отменяют, посылки не попадут»: «Белпочта» не будет принимать отправления в Китай
Замминистра спорта о совместной Олимпиаде Беларуси и Украины: «Все на стадии обсуждения, намерений»
«Когда понял, что ошибся, расстроенно разбил пять фужеров». В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным
В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси
19 лет назад назад двое мужчин задушили женщину. Одному сейчас дали 15 лет, второй скончался
Тела двух рыбаков нашли в болоте в Островецком районе. Одному было 23 года, второму - 28
На ферме в Кореличах мужчина хотел поднять телефон. Руку затянуло в оборудование, и он погиб
Санстанция проверила минские бассейны. Почти в половине из них нашли нарушения
«Фасовала дома на мелкие дозы, а мама не догадывалась». В Минске задержали 21-летнюю девушку, которая хотела сделать 40 закладок
На лечение девочек со СМА на ярмарке в Гомеле собрали 1,5 тыс. рублей
Вступительная кампания - 2019: пороговые проходные баллы останутся прежними
«В декабре были доплаты». Комитет госконтроля рассказал, почему бюджетники удивились своим расчетникам за январь
Погода в Беларуси 18 - 21 февраля: ждать ли зиму?
На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава
В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»
В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи
Брестчанин сдал машину в автосервис, а забрал в лесу из кювета