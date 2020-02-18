«Рейсы отменяют, посылки не попадут»: «Белпочта» не будет принимать отправления в Китай

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В пресс-службе «Белпочты» заявили о прекращении приема всех почтовых отправлений в Китай. Такая информация опубликована на сайте РУП.

Запрет вводится на время и коснется всех видом международных почтовых отправлений. Также уточняется, что ни одно почтовое отделение не примет для отправки посылку, письмо или открытку, которую захотят отправить из Беларуси в Китай.

В чем причина почтовой «изоляции»?

– Просто отправленные посылки не могут попасть в пункт назначения. На данный момент, отменяются рейсы авиакомпаний, специализирующихся на транспортировке международной почты. Таким образом, из-за того, что самолеты партнеров «Белпочты» на время приостановили перелеты в Китай, в компании приняли решение так же на неопределенный пока период остановить прием отправлений в КНР, – пояснили в пресс-службе.

В РУП приносят извинения за временные неудобства.