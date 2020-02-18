2020-02-18T19:02:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанка взяла три кредита, чтобы торговать на бирже биткоинами: закончилось все печально

Женщина стала жертвой мошенников и потеряла 19 тысяч рублей
Надежда БУТОВИЧ
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На виртуальный счет женщина перевела все личные сбережения и деньги, полученные в кредит.На виртуальный счет женщина перевела все личные сбережения и деньги, полученные в кредит.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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История, приключившаяся с 58-летней жительницей столицы, началась с простого телефонного звонка. Звонили с неизвестного номера с кодом иностранного государства, женщина сняла трубку и услышала приятный мужской голос. Мужчина сказал, что он трейдер и предложил минчанке стать брокером на бирже. Подробности рассказали в пресс-службе УСК по Минску.

– Звонивший засыпал потерпевшую сложными терминами, пообещал приумножить средства за короткое время. При этом «трейдер» убеждал женщину, что ей совсем не придется вникать в сложности биржевых торгов – ее деньгами будут «ворочать» профессионалы, она будет лишь богатеть день ото дня, – сообщили в пресс-службе.

Пенсионерка согласилась, завела аккаунт на указанном мошенником сайте и передала ему всю информацию (Прим.: логин, пароли, электронный кошелек и т.д.). Сначала она пополнила счет на 150 долларов. Торги «проходили» успешно – женщина видела, как растет ее виртуальный счет и снова шла пополнять баланс.

За деньги пенсионерки мошенник, действительно, купил биткоины, но принадлежат они ему. Фото: Надежда БУТОВИЧ

За деньги пенсионерки мошенник, действительно, купил биткоины, но принадлежат они ему.Фото: Надежда БУТОВИЧ

– Создавалась видимость биржевой брокерской деятельности на сайте Uniqmarket. com, на котором потерпевшая якобы торговала биткоинами, – уточнили правоохранители. – Минчанке постоянно звонили и уговаривали пополнить счет, внести страховые платежи за хранение денег и т.д. В итоге женщина с ноября по декабрь 2019 года перевела мошенникам все личные сбережение, взяла три кредита и тоже перевела на виртуальный кошелек. Ущерб превысил 19 тысяч белорусских рублей.

Когда женщина категорично решила снять деньги с виртуального счета – мошенники связь оборвали. Минчанке ничего не оставалось, как обратиться в милицию. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В СК выяснили, что за переведенные женщиной деньги, действительно, были куплены биткоины, но принадлежат они подозреваемому, личность которого пока не установлена.

Правоохранители напомнили, что число преступлений совершенных с помощью компьютерных технологий постоянно растет. Граждан предостерегают от финансовых вложений в неизвестные организации, торги на бирже и разного рода ресурсы обещающие быстрый заработок.

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