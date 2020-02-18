Как и обещал, Александр Лукашенко на два дня улетел в Египет

У президента запланированы деловые встречи, в том числе, в новой административной столице страны

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В ближайшие дни, 19 и 20 февраля, Александр Лукашенко будет находиться в Египте, куда глава Беларуси отправился с официальный визитом. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба президента.

Еще во время поездки в Светлогорск 14 февраля белорусский президент анонсировал свою заграничную поездку. Тогда, как писала «Комсомолка», Лукашенко пообщался с рабочим предприятия – египтянином Федей, и пообещал в скором времени рассказать президенту Египта, как приживаются в Беларуси его соотечественники.

– В Каире у президента запланированы переговоры с господином президентом Ас-Сиси, во время которых будет обсуждать тема реализации актуальных договоренностей между странами, которые были утверждены во время визита президента Египта в Минск летом 2019 года. Также будут подниматься вопросы и перспективы по развитию торгового, экономического и гуманитарного сотрудничества, – пояснили в пресс-службе.

Кроме взаимного партнерства президенты изучат аспекты взаимодействия на международных площадках, а также вопрос по обеспечению безопасности в регионе и мире. Запланировано подписание двустороннего пакета документов.

Также сообщается, что Лукашенко вместе с Ас-Сиси посетит новую административную столицу Египта, строительство которой активно идет в 45 километрах от Каира.

Одновременно с президентским визитом, в Каире будет проходить заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.