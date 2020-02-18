2020-02-18T20:00:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанин напал на знакомого с ножом, тот израненный прибежал на ферму, но спасти его не смогли

В СК расследуют обстоятельства трагедии в Солигорском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Рецидивист убил односельчанина несколькими ударами ножа. Фото: СК.Рецидивист убил односельчанина несколькими ударами ножа. Фото: СК.
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В понедельник, 17 февраля, в одной из деревень Светлогорского района был убит 35-летний мужчина. О расследовании уголовного дела сообщили в пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Известно, что недалеко от деревни Горка на улице произошла ссора двух односельчанин. Один из мужчин, 38-летний сельчанин, схватил нож и несколько раз ударил «противника». Раненый мужчина скрылся от убийцы и добежал до фермы. Работники агропредприятия позвонили в «скорую», оказали первую помощь, но раны были очень серьезными. Прибывшие медики реанимировали мужчину, однако спасти его не удалось.

– Потерпевший скончался от полученных травм. Подозреваемый мужчина скрылся с места преступления, но его нашли и задержали. Нож был изъят у фигуранта во время задержания. Сейчас предстоит выяснить мотив убийства и все обстоятельства произошедшей трагедии, – добавили в СК.

Сообщается, что арестованный мужчина ранее уже был судим за совершение тяжкого преступление. Против него возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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