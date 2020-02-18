2020-02-18T20:41:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы

Первыми прилетели полевые жаворонки, кулики и чибисы [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Полевые жаворонки 16 февраля недалеко от Гродно. Фото: ptushki.org.Полевые жаворонки 16 февраля недалеко от Гродно. Фото: ptushki.org.
Изменить размер текста:

Зима в Беларуси в этом году так и не наступила, но весна, обещают синоптики, придет, как ей и положено! По своему графику вернулись с зимовок и перелетные птицы. Уже прилетели первые полевые жаворонки и кулики, сообщили на сайте общественной организации «Ахова Птушак Бацькаўшчыны»

– Первыми обычно возвращаются птицы, которые зимуют не в Африке, а в Западной или Южной Европе. Такие птицы предпочитают питаться семенами или червями, а зимуют в краях, где нет снега и световой день длиннее, чем зимой в Беларуси, – пояснили в ОО.

В «АПБ» констатировали, что весна, как и год назад, наступила 16 февраля. Именно в этот не по-зимнему теплый день в деревне Угляны, что в Каменецком районе весь день приземлялись «возвращенцы».

– Днем пролетали полевые жаворонки, во двор заглянула первая горихвостка-чернушка, в полях и у реки наблюдал более двух десятков серых гусей, шесть журавлей, две большие белые цапли и около полторы тысячи уток, – рассказал о наблюдениях Вадим Прокопчук, друг «АПБ».

А первых мигрантов-куликов: чибисов и золотистую ржанку наблюдали на Гродненщине еще 14 февраля.

– Случалось и раньше, что в феврале появлялись первые жаворонки, но, чтобы так дружно, стайками – этого не припомню. Весна будет ранней, даже и холода уже не смогут остановить птиц. Весна идет! – добавил Дмитрий Винчевский, редактор ресурса «Птицы каждый день».

Первые чибисы: Олекшицы. 14.02.2020г. by DzVincheuski.

Еще больше материалов по теме: «Зима в городе: Птичку жалко!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На стройке в Подмосковье в массовой драке убиты двое белорусов, еще один сильно травмирован
Минздрав: «Эпидемии нет, случаи гриппа – единичны»
«Можно с 14 лет»: в Беларуси определили минимальный возраст студотрядовцев
В Дзержинском районе браконьеры на «Ниве» скрывались по трассе, «ныряли» в подземные пешеходные переходы и сбили госинспектора
Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы
Сельчанин напал на знакомого с ножом, тот израненный прибежал на ферму, но спасти его не смогли
Как и обещал, Александр Лукашенко на два дня улетел в Египет
Минчанка взяла три кредита, чтобы торговать на бирже биткоинами: закончилось все печально
«Рейсы отменяют, посылки не попадут»: «Белпочта» не будет принимать отправления в Китай
Замминистра спорта о совместной Олимпиаде Беларуси и Украины: «Все на стадии обсуждения, намерений»
«Когда понял, что ошибся, расстроенно разбил пять фужеров». В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным
В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси
19 лет назад назад двое мужчин задушили женщину. Одному сейчас дали 15 лет, второй скончался
Тела двух рыбаков нашли в болоте в Островецком районе. Одному было 23 года, второму - 28
На ферме в Кореличах мужчина хотел поднять телефон. Руку затянуло в оборудование, и он погиб
Санстанция проверила минские бассейны. Почти в половине из них нашли нарушения
«Фасовала дома на мелкие дозы, а мама не догадывалась». В Минске задержали 21-летнюю девушку, которая хотела сделать 40 закладок
На лечение девочек со СМА на ярмарке в Гомеле собрали 1,5 тыс. рублей
Вступительная кампания - 2019: пороговые проходные баллы останутся прежними
«В декабре были доплаты». Комитет госконтроля рассказал, почему бюджетники удивились своим расчетникам за январь
Погода в Беларуси 18 - 21 февраля: ждать ли зиму?
На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава
В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»
В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи
Брестчанин сдал машину в автосервис, а забрал в лесу из кювета