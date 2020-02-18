Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы

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Зима в Беларуси в этом году так и не наступила, но весна, обещают синоптики, придет, как ей и положено! По своему графику вернулись с зимовок и перелетные птицы. Уже прилетели первые полевые жаворонки и кулики, сообщили на сайте общественной организации «Ахова Птушак Бацькаўшчыны»

– Первыми обычно возвращаются птицы, которые зимуют не в Африке, а в Западной или Южной Европе. Такие птицы предпочитают питаться семенами или червями, а зимуют в краях, где нет снега и световой день длиннее, чем зимой в Беларуси, – пояснили в ОО.

В «АПБ» констатировали, что весна, как и год назад, наступила 16 февраля. Именно в этот не по-зимнему теплый день в деревне Угляны, что в Каменецком районе весь день приземлялись «возвращенцы».

– Днем пролетали полевые жаворонки, во двор заглянула первая горихвостка-чернушка, в полях и у реки наблюдал более двух десятков серых гусей, шесть журавлей, две большие белые цапли и около полторы тысячи уток, – рассказал о наблюдениях Вадим Прокопчук, друг «АПБ».

А первых мигрантов-куликов: чибисов и золотистую ржанку наблюдали на Гродненщине еще 14 февраля.

– Случалось и раньше, что в феврале появлялись первые жаворонки, но, чтобы так дружно, стайками – этого не припомню. Весна будет ранней, даже и холода уже не смогут остановить птиц. Весна идет! – добавил Дмитрий Винчевский, редактор ресурса «Птицы каждый день».