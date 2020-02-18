В Дзержинском районе браконьеры на «Ниве» скрывались по трассе, «ныряли» в подземные пешеходные переходы и сбили госинспектора

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На днях в Минской области правоохранители с поличным задержали злостных нарушителей-браконьеров. Об этом пресс-служба МВД проинформировала в официальном Telegram-канале.

– 11 февраля подозреваемые в нелегальной охоте застрелили в лесу Дзержинского района беременную лосиху. Тушу они разделывали на следующий день, останки лосихи и двух эмбрионов позже нашли госинспекторы. Браконьеров решено было задерживать при перевозке мяса, два брата-сельчанина давно были в разработке правоохранителей, но умело маскировались, поэтому и хотелось взять их с поличным, – сообщили в ГУБОПиК МВД.

Браконьеры, 52- и 50-летний братья, приехали на «Ниве». Они успели загрузить в машину около 160 килограммов лосятины, спрятали инструменты для разделки туши и… тут увидели инспекторов. Скрываясь, водитель сбил инспектора районной инспекции охраны животного и растительного мира. Началась погоня, в которой браконьеры выезжали на трассу, маневрировали между беседками рядом с придорожным кафе, заезжали в подземные пешеходные переходы, но в итоге были вынуждены все-таки бросить машину и сбежать с места происшествия.

Дома у браконьеров были изъяты 6 единиц огнестрельного оружия. Фото: МВД.

– В тот же день злостных нарушителей задержали по месту жительства бойцы спецподразделения «Алмаз». В доме были обнаружены шесть ружей, – пояснили в пресс-службе.

Против браконьеров возбуждено уголовное дело, они подозреваются в незаконной охоте с причинение особо крупного ущерба. По факту сбитого инспектора идет проверка. Ранее фигуранты уже были судимы, в том числе за незаконную охоту.