«Можно с 14 лет»: в Беларуси определили минимальный возраст студотрядовцев

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Во вторник, 18 февраля, Александр Лукашенко подписал указ «о студотрядах». Госдокумент определяет организацию деятельности студенческих отрядов в Беларуси на ближайшее время.

Так 58 указом устанавливаются возрастные пределы студотрядовцев, а также закрепляются некоторые новые нормы и условия.

– Стать участниками «студенческого отряда» в Беларуси отныне смогут молодые люди в возрасте от 14 лет и не старше 31 года. Студотрядовцы смогут совмещать учебу или производственную практику с трудовыми буднями в студотряде, если этому будет соответствовать специальность студента или учащегося, – пояснили в пресс-службе президента.

Также отныне студотряды будут действовать круглый год (Прим.: при условии, что это не будет мешать образовательному процессу). Это позволит повысить их эффективность, а для госорганов и местных исполкомов, где будут действовать отряды, усилить организационную и метоподдержку объединений.

– При этом у ЦК «БРСМ» появилось право распределять между направляющими организациями средства, поступившие на расчетный счет после освобождения принимающих студотряды организаций от уплаты обязательных страховых взносов (пенсионного страхования), – добавили в пресс-службе.