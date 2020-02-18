2020-02-18T22:07:16+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Минздрав: «Эпидемии нет, случаи гриппа – единичны»

Медики сообщают об отсутствии подъема заболеваемости
Надежда БУТОВИЧ
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Накануне эпидсезона были привита 41% населения Беларуси. Фото: pixabay.com.Накануне эпидсезона были привита 41% населения Беларуси. Фото: pixabay.com.
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Эпидемия гриппа в Минск не зафиксирована, на данный момент медиками регистрируются только единичные случаи гриппа. Об этом сообщила belta.by со слов пресс-секретаря Министерства здравоохранения Юлии Бородун.

– В белорусской столице нет эпидемического подъема заболеваемости гриппом. Данному факту поспособствовала грамотно проводимая в стране вакцинация, – пояснила пресс-секретарь ведомства.

На данный момент, в больницах и поликлиниках Минска терапевты диагностируют единичные случаи заболеваемости гриппом, в основном это грипп А.

– Новые серотипы вируса, к котором у горожан не было бы иммунитета, не зарегистрированы, – подчеркнули в Минздраве.

Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по всей республике: эпидемии гриппа нет.

– Лабораторные исследования подтверждали в основном вирусы не гриппозной этиологии. В 90 процентах случаев диагностировались риновирус, аденовирус, вирус парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, – уточнила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Прививки от гриппа в этом эпидемиологическом сезоне получили примерно 41 процента населения Беларуси – главным образом, из групп риска. Как пояснили в Минздраве, этот процент – именно тот уровень, позволяющий обеспечить коллективный иммунитет и, как результат, избежать эпидемии.

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