На стройке в Подмосковье в массовой драке убиты двое белорусов, еще один сильно травмирован

Убитых в драке белорусов били, чем попадется под руку. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в подмосковном Ногинске, сообщило ТАСС. На стройке ночью с понедельника 17 февраля на вторник 18 февраля случилась массовая драка. Сколько человек участвовали в побоище, не сообщается, но в некоторых источниках уточнили, что мужчины били друг друга «чем под руку попадется».

Утром на стройке после драки были обнаружены тела двух погибших мужчин с множественными травмами головы и туловища. Погибшие оказались гражданами Беларуси. Еще один пострадавший, так же белорус находится в больнице.

– Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, – сообщила агентству Ольга Врадий, представитель Главного следственного управления СК по Московской области.

Сейчас российскими правоохранителями предпринимаются все необходимые меры для установления и задержания лица (Прим.: или группы лиц), причастного к убийству.